«Лело»: Элисашвили — «политический заключенный режима Иванишвили»

10.07.2026 20:20





Коалиция «Сильная Грузия — Лело» прокомментировала вынесенный Алеко Элисашвили приговор. В партии заявили, что это является очередным подтверждением того, что судебная система в Грузии не служит правосудию и используется как инструмент политического давления.



Попытки представить Элисашвили как террориста, отметили в «Лело», являются тревожным сигналом, так как обвинение в терроризме, по их утверждению, не основано на достоверных и убедительных доказательствах.



Представители коалиции назвали Элисашвили «политическим заключенным Бидзины Иванишвили», приговор которому — 13 лет лишения свободы — является «несправедливым и политически мотивированным решением, которое не имеет ничего общего с правосудием. Особенно тревожно, что его пытаются представить террористом, хотя обвинение в терроризме не подкреплено достоверными и убедительными доказательствами».





«Лело» заявляет, что Алеко Элисашвили еще до начала судебного процесса был назван террористом словами спикера парламента Шалвы Папуашвили, что, по их мнению, оказало влияние на решение суда.



«Алеко Элисашвили является политическим заключенным режима Иванишвили. Это еще один пример того, как власти используют судебную систему для преследования и запугивания политических оппонентов», — заявили в коалиции.



В «Сильной Грузии — Лело» также подчеркнули, что, по их мнению, репрессии, политическое преследование и несправедливые приговоры не смогут остановить стремление к свободе и демократии.



Коалиция выразила поддержку Элисашвили, его семье и близким, заявив, что считает политическое правосудие временным, а свободу — неизбежной.





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