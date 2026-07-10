Власти Грузии меняют правила получения трудового ВНЖ

10.07.2026 21:21





Правительство Грузии официально утвердило новые правила получения трудового вида на жительство для иностранных граждан. Соответствующее Постановление №317 от 9 июля 2026 года внесло изменения в действующий порядок выдачи ВНЖ и фактически усилило контроль как за иностранными работниками, так и за компаниями, которые их нанимают. Поправки уже вступили в силу.



Главное изменение касается подтверждения законности трудовой деятельности. Теперь иностранный гражданин, который работает в рамках Закона «О трудовой миграции», обязан вместе с заявлением представить документ, подтверждающий осуществление именно той деятельности, которая дает право на получение трудового ВНЖ. Ранее такого прямого требования в порядке выдачи разрешения не существовало.



Еще одно важное нововведение касается финансовых требований к работодателям. Если компания по объективным причинам не может предоставить стандартные документы, подтверждающие оборот, государство допускает использование любых иных достоверных доказательств, способных подтвердить финансовое соответствие предприятия установленным критериям.



При этом сами требования к обороту сохраняются:



• не менее 50 000 лари годового оборота на каждого иностранного сотрудника — для большинства коммерческих предприятий;

• не менее 35 000 лари — для образовательных и медицинских учреждений.



Фактически власти сделали систему более гибкой. Если раньше отсутствие конкретной справки могло стать формальным основанием для отказа, теперь ключевым становится не форма документа, а возможность убедительно подтвердить финансовую состоятельность работодателя.



Отдельный режим предусмотрен для недавно созданного бизнеса. Если компания зарегистрирована не более трех месяцев назад, в ней работают не более трех иностранных сотрудников, а иностранный работник получает трудовой ВНЖ впервые, подтверждать годовой оборот больше не потребуется. Вместо этого компания предоставляет лишь справку о количестве иностранных работников.



Однако эта льгота носит временный характер. В подобных случаях разрешение на проживание будет выдаваться только на шесть месяцев. После этого работодателю, скорее всего, придется подтверждать соответствие общим требованиям.



Постановление также вводит дополнительный механизм проверки крупных работодателей. В случаях, предусмотренных законодательством о трудовой миграции, иностранцу потребуется представить сведения о том, к какой категории относится предприятие либо имеет ли оно статус субъекта общественного интереса. Информация будет проверяться на основании официальных данных государственного портала Reportal, который ведет Служба бухгалтерского учета, отчетности и аудиторского надзора.



Есть и менее заметное, но юридически важное изменение. Постановлением исключен один из прежних пунктов порядка выдачи ВНЖ, а сам механизм рассмотрения заявлений приведен в соответствие с новым Законом «О трудовой миграции», который начал действовать в 2026 году.



По сути, государство завершает формирование новой модели контроля за иностранной занятостью. Если раньше основное внимание уделялось самому иностранцу, то теперь ответственность все больше переносится на работодателя. Власти хотят видеть не только официально оформленный трудовой договор, но и экономически активную компанию, способную подтвердить реальную деятельность и финансовую устойчивость. Для добросовестного бизнеса это скорее упрощение отдельных процедур, а вот для компаний, использовавших трудовое ВНЖ исключительно как формальность, пространство для маневра становится значительно уже.



Источник: официальное Постановление Правительства Грузии №317 от 9 июля 2026 года, опубликованное в законодательном вестнике Matsne и вступившее в силу 10 июля 2026 года. (⁠სსიპ »საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე»)





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