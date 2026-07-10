Зурабишвили: Эти 13 лет [Элисашвили] не имеют ничего общего с правосудием

10.07.2026 22:22





Единственное, что я знаю, — эти 13 лет не имеют никакого отношения к правосудию, — так 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала приговор, вынесенный одному из лидеров партии «Сильная Грузия — Лело» Алеко Элисашвили.



По этому поводу Зурабишвили опубликовала пост в социальной сети Facebook, заявив, что «для всех придёт своё время».



«Я не знаю, какой сценарий разыграли вокруг Элисашвили. Единственное, что я знаю, — эти 13 лет не имеют никакого отношения к правосудию. Все, кто участвует в вынесении таких приговоров, кто сегодня позорит само слово "правосудие" и суд, — для каждого из них придёт своё время, и каждый пожалеет о собственной трусости. Они совершают большой грех, знают об этом и всё равно продолжают!» — пишет в Facebook Саломе Зурабишвили.





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