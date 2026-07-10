На границе в Казбеги пресекли три попытки ввоза незадекларированных золотых украшений

10.07.2026 21:54





Сотрудники таможенного пункта «Казбеги» выявили три случая ввоза золотых ювелирных изделий, подлежащих обязательному декларированию.



Во время досмотра иностранных граждан, их багажа и автомобилей таможенники обнаружили в общей сложности 600 граммов золота.



Общая таможенная стоимость украшений составила 132 404 лари.



Материалы в отношении всех трёх нарушителей переданы в Следственную службу Министерства финансов Грузии для дальнейшего реагирования.





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