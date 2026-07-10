|
|
|
На границе в Казбеги пресекли три попытки ввоза незадекларированных золотых украшений
10.07.2026 21:54
Сотрудники таможенного пункта «Казбеги» выявили три случая ввоза золотых ювелирных изделий, подлежащих обязательному декларированию.
Во время досмотра иностранных граждан, их багажа и автомобилей таможенники обнаружили в общей сложности 600 граммов золота.
Общая таможенная стоимость украшений составила 132 404 лари.
Материалы в отношении всех трёх нарушителей переданы в Следственную службу Министерства финансов Грузии для дальнейшего реагирования.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна