Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На границе в Казбеги пресекли три попытки ввоза незадекларированных золотых украшений


10.07.2026   21:54


Сотрудники таможенного пункта «Казбеги» выявили три случая ввоза золотых ювелирных изделий, подлежащих обязательному декларированию.

Во время досмотра иностранных граждан, их багажа и автомобилей таможенники обнаружили в общей сложности 600 граммов золота.

Общая таможенная стоимость украшений составила 132 404 лари.

Материалы в отношении всех трёх нарушителей переданы в Следственную службу Министерства финансов Грузии для дальнейшего реагирования.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна