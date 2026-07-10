Депутат «Силы народа» оказался среди 26 задержанных за связи с «ворами в законе»

10.07.2026 20:48





Депутат сакребуло (муниципального собрания) Цагери Лаша Летодиани оказался в числе 26 человек, задержанных в рамках масштабной спецоперации против «воровского мира». Следствие утверждает, что он участвовал в криминальных разборках и помогал собирать «воровской общак».



Летодиани возглавляет фракцию «Сила народа» в местном органе самоуправления. Эта политическая сила с момента создания участвовала в выборах в союзе с правящей партией «Грузинская мечта».



По версии прокуратуры, депутат на протяжении нескольких месяцев поддерживал деятельность представителей «воровского мира», участвовал в решении финансовых споров за вознаграждение и был связан с криминальным авторитетом Шалвой Накеури. Следствие также утверждает, что Летодиани пытался установить связь с находящимся за границей «вором в законе» Бесиком Джапаридзе.



«У этого человека были близкие отношения с членом «воровского мира». Он вместе с ним обсуждал способы связи с «вором в законе». Летодиани поддерживал деятельность «воровского мира», нанес физическое оскорбление конкретным лицам, поскольку они оскорбительно отзывались о члене криминального сообщества, а также в определенной степени участвовал в «воровских разборках», организованных Шалвой Накеури», — заявил прокурор Важа Тодуа в комментарии журналистам.



По данным обвинения, в распоряжении следствия есть аудиозаписи, на которых участники разборок угрожают должникам расправой и убийством членов их семей. Прокурор утверждает, что ключевые доказательства удалось получить благодаря прослушке, установленной в автомобиле Летодиани.



Сам депутат вину не признает. Его адвокат заявил, что Летодиани находится в «полном замешательстве» и не понимает сути предъявленных ему обвинений.



«Он считает себя невиновным. Мы готовы сотрудничать со следствием, однако ему даже не задавали вопросов — его задержали на основании судебного решения. Он не понимает, с чем мы имеем дело», — сказал защитник в комментарии TV Pirveli.



По словам адвоката, сторона защиты сомневается в подлинности и содержании аудиозаписей. Он утверждает, что в материалах дела нет доказательств связи Летодиани с «ворами в законе», а сами записи не свидетельствуют о совершении преступления.



«Нет никакой связи с «вором в законе» Квижинадзе. Не выявлено ни одного человека, которому был причинен ущерб. Нет ни голоса, ни какой-либо коммуникации по этому делу. Мы ставим под сомнение не только подлинность скрытых записей, но даже их существование», — заявил адвокат.



Тбилисский городской суд сегодня рассматривал вопрос о мере пресечения для нескольких обвиняемых по делу. Защита просила отпустить Летодиани под залог и предоставила рекомендательное письмо с места работы.



Однако суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил депутата и еще девять фигурантов под арест до завершения следствия. Судья согласился с доводами обвинения о риске того, что обвиняемые могут скрыться, уничтожить доказательства или попытаться повлиять на свидетелей.



Расследование продолжается по статьям 223¹, 223³, 223⁴ и 236 Уголовного кодекса Грузии — о поддержке деятельности «воровского мира», участии в преступном сообществе и незаконном хранении оружия. Максимальное наказание по предъявленным статьям может достигать 15 лет лишения свободы.



Операция обвиняемых в связях с «воровским миром» прошла 8 июля. Всего правоохранители задержали 26 человек, еще трем обвинения предъявили заочно. По версии следствия, часть из них за деньги выступала посредниками в криминальных конфликтах, а для давления на участников споров привлекались представители высшего уровня криминальной иерархии.





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