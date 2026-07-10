В Совфеде РФ подчеркнули роль школьников Грузии в «Поезде Памяти»

10.07.2026 20:34





Секция интересов РФ в Грузии сообщила, что несколько учеников школ Грузии завершили участие в так называемом юбилейном сезоне международного проекта «Поезд Памяти», который был посвящен сохранению исторической памяти о событиях Второй мировой войны.



По информации российской стороны, ученики из разных городов Грузии вместе со сверстниками из Беларуси, РФ и ряда стран прошли памятный маршрут, в рамках которого посетили 13 городов Беларуси и России.



«Символично, что юбилейный сезон завершился в Минске, а стартовал у стен Брестской крепости, откуда началась ВОВ. Школьник из Тбилиси вместе с организаторами закрепил знак с символикой Минска на общем панно как символ единства народов и общей исторической памяти», — читаем в заявлении представительства РФ в Грузии.





Заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев отметил важную роль участников из Грузии.



«Мы очень рады, что с нами в «Поезде Памяти» уже не первый год ребята из Грузии. Те ребята, которые проехали по маршруту «Поезда Памяти», становятся послами доброй воли, и я уверен, что у них получится то, что, может быть, не получилось у нас, – восстановить и развить наши отношения, сделать их по-настоящему дружескими, потому что мы все этого очень хотим», — заявил российский политик.



Член постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Александр Лукьянов также подчеркнул вклад грузин в освобождение Беларуси во время Второй мировой войны.



«Мы гордимся, что нашу Родину освобождали не только русские, белорусы, но, конечно, весь многонациональный советский народ, в первых рядах которого стояли и наши братья-грузины. Операция «Багратион», которая практически стала венцом великой Победы, освобождением нашей Родины, для нашей страны стала ключевой», — заявил Лукьянов.



Источник: SOVA

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