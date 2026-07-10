Глава МИД Грузии провела прощальную встречу с послом Китая Чжоу Цянем

10.07.2026 20:18





Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела прощальную встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Грузии Чжоу Цянем, который завершает свою дипломатическую миссию в стране.



Как сообщает министерство иностранных дел Грузии, в ходе встречи стороны обсудили грузино-китайские отношения и прогресс, достигнутый в последние годы.



Министр поблагодарила посла за вклад в развитие отношений между двумя странами и пожелала ему успехов в дальнейшей деятельности.





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