Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава МИД Грузии провела прощальную встречу с послом Китая Чжоу Цянем


10.07.2026   20:18


Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела прощальную встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Грузии Чжоу Цянем, который завершает свою дипломатическую миссию в стране.

Как сообщает министерство иностранных дел Грузии, в ходе встречи стороны обсудили грузино-китайские отношения и прогресс, достигнутый в последние годы.

Министр поблагодарила посла за вклад в развитие отношений между двумя странами и пожелала ему успехов в дальнейшей деятельности.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна