Партия пропана и удобрений была отправлена ​​из России в Армению через Грузию и Азербайджан

10.07.2026 20:09





Партия пропана и удобрений была отправлена ​​из России в Армению через Грузию и Азербайджан. Об этом сообщили азербайджанские СМИ.



Сегодня со станции Баладжары в направлении Беюк-Кесик было отправлено 14 вагонов с пропаном общим весом 470 тонн и 5 вагонов с удобрениями общим весом 339 тонн.



На сегодняшний день из России в Армению транзитом через Азербайджан перевезено более 36 тысяч тонн зерна, около 8 тысяч тонн удобрений, 1136 тонн пропана, 133 тонны алюминия и 414 тонн антрацита.



Кроме того, на сегодняшний день в Армению из Азербайджана поставлено более 14 тысяч тонн дизельного топлива, около 5 тысяч тонн бензина АИ-92 и АИ-95.





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