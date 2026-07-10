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Партия пропана и удобрений была отправлена из России в Армению через Грузию и Азербайджан
10.07.2026 20:09
Партия пропана и удобрений была отправлена из России в Армению через Грузию и Азербайджан. Об этом сообщили азербайджанские СМИ.
Сегодня со станции Баладжары в направлении Беюк-Кесик было отправлено 14 вагонов с пропаном общим весом 470 тонн и 5 вагонов с удобрениями общим весом 339 тонн.
На сегодняшний день из России в Армению транзитом через Азербайджан перевезено более 36 тысяч тонн зерна, около 8 тысяч тонн удобрений, 1136 тонн пропана, 133 тонны алюминия и 414 тонн антрацита.
Кроме того, на сегодняшний день в Армению из Азербайджана поставлено более 14 тысяч тонн дизельного топлива, около 5 тысяч тонн бензина АИ-92 и АИ-95.
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