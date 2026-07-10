«Грузинская мечта» запускает двухлетний план работы с молодежью перед выборами-2028

10.07.2026 18:28





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что вовлечение молодежи в политическую жизнь страны станет важным приоритетом правящей партии «Грузинская мечта» до следующих парламентских выборов в 2028 году.



«В будущем управление этой страной должна перенять молодежь. Из этого исходя, крайне важно правильно спланировать нашу работу. Мы будем очень активно работать в этом направлении, особенно в течение следующих двух лет, мы наметили конкретные планы», — заявил Кобахидзе журналистам.



По его словам, партия разработала интенсивную программу для вовлечения молодых людей «в решение важных для страны вопросов». Реализовывать стратегию поручено молодежному крылу ГМ, которое возглавляет 37-летний Варлам Липартелиани — олимпийский вице-чемпион по дзюдо и депутат парламента Грузии.



Кобахидзе, который также является председателем ГМ, ранее сегодня провел встречу с лидерами партийной молодежной организации. В ней также участвовали другие ключевые фигуры партийной вертикали — Мамука Мдинарадзе и Леван Жоржолиани.



По словам премьера, в ходе региональных поездок за последние три месяца молодые активисты обозначили в качестве приоритетов расширение программ стажировок в госструктурах, обустройство молодежных пространств и модернизацию спортивной инфраструктуры. Кобахидзе подчеркнул, что правительство уже готовит пакет проектов в этих сферах.



Молодые люди были ядром масштабных антиправительственных протестов в Грузии в 2024-2025 годах. Кобахидзе объяснял это тем, что они поддались «псевдолиберальной идеологии», поскольку не обладают достаточными «знаниями и интеллектом».



Именно тогда в правительстве «Грузинской мечты» стали говорить о необходимости масштабной реформы системы образования и множестве других инициатив, ориентированных на воспитание молодежи.



В последние месяцы молодежное крыло ГМ особенно активизировалось. Организация проводила конференции в регионах, а главным их гостем становился Цотне Иванишвили — младший сын основателя ГМ, миллиардера и почетного председателя партии Бидзины Иванишвили, которого оппозиция считает теневым правителем страны.



Хотя сам Цотне отсутствовал на нынешней встрече с премьером, его регулярное появление на партийных мероприятиях молодежного крыла в последние месяцы вызвало дискуссии о подготовке преемственности внутри правящей элиты.



Сам Иванишвили-младший публично дистанцируется от политических амбиций. В своих редких комментариях для СМИ Цотне подчеркивал, что вовлечен в партийную активность исключительно как «рядовой гражданин» и не планирует официально заниматься политикой.





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