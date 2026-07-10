На Новом бульваре Батуми хотят построить новый Дом бракосочетания

10.07.2026 19:03





Правительство планирует построить в Новом бульваре Батуми новый Дом бракосочетания. Об этом сообщает Министерство юстиции.



При этом ведомство пока не уточняет ни точное место строительства, ни предполагаемую стоимость проекта.



В министерстве заявили, что глава ведомства вместе с заместителем уже осмотрел территорию и обсудил концепцию проекта, архитектурные решения и будущие строительные работы. Проект подготовили грузинские архитекторы.



Власти называют строительство нового Дома бракосочетания частью политики по развитию современных и удобных государственных услуг. По замыслу министерства, объект должен объединить современную архитектуру, функциональные пространства и высокий уровень обслуживания, а в будущем стать одной из заметных достопримечательностей города.



Однако планы появились на фоне нерешённых городских проблем: нехватки парковочных мест, состояния некоторых улиц и регулярных аварий канализационной системы.



При этом услуги, связанные с регистрацией брака, в последнее время подорожали. Обычная регистрация в Доме юстиции остаётся бесплатной, но торжественная церемония в филиале подорожала с 50 до 75 лари.



Регистрация брака с церемонией в Доме бракосочетания стоит:



• 135 лари в рабочие дни;



• 225 лари в выходные;



• 255 лари за выездную регистрацию;



• 255 лари за проведение церемонии в пенитенциарном учреждении.



Подорожал и развод:



• регистрация расторжения брака и выдача свидетельства теперь стоят 60 лари вместо прежних 45 лари.



Старый Дом бракосочетания на бульваре Батуми ранее снесли. На его месте у входа в бульвар теперь планируют построить фонтан и бассейн. На эти работы из бюджета выделено 181 575 лари.



При этом в генеральном плане бульвара на этом месте не предусмотрены ни бассейн, ни фонтан.





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