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На Новом бульваре Батуми хотят построить новый Дом бракосочетания
10.07.2026 19:03
Правительство планирует построить в Новом бульваре Батуми новый Дом бракосочетания. Об этом сообщает Министерство юстиции.
При этом ведомство пока не уточняет ни точное место строительства, ни предполагаемую стоимость проекта.
В министерстве заявили, что глава ведомства вместе с заместителем уже осмотрел территорию и обсудил концепцию проекта, архитектурные решения и будущие строительные работы. Проект подготовили грузинские архитекторы.
Власти называют строительство нового Дома бракосочетания частью политики по развитию современных и удобных государственных услуг. По замыслу министерства, объект должен объединить современную архитектуру, функциональные пространства и высокий уровень обслуживания, а в будущем стать одной из заметных достопримечательностей города.
Однако планы появились на фоне нерешённых городских проблем: нехватки парковочных мест, состояния некоторых улиц и регулярных аварий канализационной системы.
При этом услуги, связанные с регистрацией брака, в последнее время подорожали. Обычная регистрация в Доме юстиции остаётся бесплатной, но торжественная церемония в филиале подорожала с 50 до 75 лари.
Регистрация брака с церемонией в Доме бракосочетания стоит:
• 135 лари в рабочие дни;
• 225 лари в выходные;
• 255 лари за выездную регистрацию;
• 255 лари за проведение церемонии в пенитенциарном учреждении.
Подорожал и развод:
• регистрация расторжения брака и выдача свидетельства теперь стоят 60 лари вместо прежних 45 лари.
Старый Дом бракосочетания на бульваре Батуми ранее снесли. На его месте у входа в бульвар теперь планируют построить фонтан и бассейн. На эти работы из бюджета выделено 181 575 лари.
При этом в генеральном плане бульвара на этом месте не предусмотрены ни бассейн, ни фонтан.
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