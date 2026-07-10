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На Новом бульваре Батуми хотят построить новый Дом бракосочетания


10.07.2026   19:03


Правительство планирует построить в Новом бульваре Батуми новый Дом бракосочетания. Об этом сообщает Министерство юстиции.

При этом ведомство пока не уточняет ни точное место строительства, ни предполагаемую стоимость проекта.

В министерстве заявили, что глава ведомства вместе с заместителем уже осмотрел территорию и обсудил концепцию проекта, архитектурные решения и будущие строительные работы. Проект подготовили грузинские архитекторы.

Власти называют строительство нового Дома бракосочетания частью политики по развитию современных и удобных государственных услуг. По замыслу министерства, объект должен объединить современную архитектуру, функциональные пространства и высокий уровень обслуживания, а в будущем стать одной из заметных достопримечательностей города.

Однако планы появились на фоне нерешённых городских проблем: нехватки парковочных мест, состояния некоторых улиц и регулярных аварий канализационной системы.

При этом услуги, связанные с регистрацией брака, в последнее время подорожали. Обычная регистрация в Доме юстиции остаётся бесплатной, но торжественная церемония в филиале подорожала с 50 до 75 лари.

Регистрация брака с церемонией в Доме бракосочетания стоит:

• 135 лари в рабочие дни;

• 225 лари в выходные;

• 255 лари за выездную регистрацию;

• 255 лари за проведение церемонии в пенитенциарном учреждении.

Подорожал и развод:

• регистрация расторжения брака и выдача свидетельства теперь стоят 60 лари вместо прежних 45 лари.

Старый Дом бракосочетания на бульваре Батуми ранее снесли. На его месте у входа в бульвар теперь планируют построить фонтан и бассейн. На эти работы из бюджета выделено 181 575 лари.

При этом в генеральном плане бульвара на этом месте не предусмотрены ни бассейн, ни фонтан.


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