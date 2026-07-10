Президент Ирана поблагодарил Михаила Кавелашвили за участие в похоронах Али Хаменеи

10.07.2026 19:07





Президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил Михаила Кавелашвили за участие в церемонии похорон верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Соответствующее сообщение он опубликовал в X.



«Присутствие Его Превосходительства Михаила Кавелашвили на церемонии похорон Верховного лидера Ирана и выраженные им от имени правительства и народа Грузии соболезнования навсегда останутся в исторической памяти двух дружественных народов, которых связывают 3000 лет отношений.



Надеюсь, что на новом этапе отношения между Исламской Республикой Иран и Грузией будут и дальше углубляться на основе взаимного уважения, конструктивного сотрудничества и модели взаимодополняющей экономики, ориентированной на регион.



Покойный лидер всегда подчеркивал важность укрепления отношений с соседними странами. Его историческая встреча и диалог с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II навсегда останутся в истории отношений между двумя странами, а также диалога между шиитским исламом и Православной церковью», — написал Пезешкиан.





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