Кобахидзе: Мы должны сделать все, чтобы противостоять тенденциям, навязываемым извне

10.07.2026 18:14





»Мы должны сделать всё, чтобы противостоять тенденциям, навязываемым извне», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, именно с этой целью в системе Министерства внутренних дел было создано соответствующее управление.



«Решение Страсбургского суда является абсолютно здравым. Принцип очень прост: нельзя допускать распространения ненависти и агрессии в том или ином обществе. Именно на таком подходе основано решение Европейского суда по правам человека, и именно на таком подходе основано наше законодательство, которое мы приняли совсем недавно.



Как вам известно, извне нашей стране навязывают ненависть и агрессию, что является неорганичным явлением для грузинского общества. Соответственно, мы должны сделать всё, чтобы противостоять этим навязанным извне тенденциям. Этой цели служит законодательство, и именно для этого было создано соответствующее подразделение в системе МВД. Работа в этом направлении должна активно продолжаться», — отметил премьер-министр.



Напомним, что, согласно решению Европейский суд по правам человека, применение наказания в виде лишения свободы за публикацию оскорбительных высказываний в личном блоге не нарушает право на свободу выражения мнения.







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