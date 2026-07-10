Алиев одобрил подписанное 18 мая соглашение о поставках природного газа из Азербайджана в Грузию

10.07.2026 17:24





Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение о поставках природного газа из Азербайджана в Грузию.



Речь идёт о «Соглашении между правительством Азербайджанской Республики и правительством Грузии о поставках природного газа в Грузию», которое было подписано 18 мая в Баку.



Согласно распоряжению президента, после вступления соглашения в силу Министерство экономики Азербайджанской Республики должно обеспечить выполнение его положений.



Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено уведомить правительство Грузии о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.







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