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Алиев одобрил подписанное 18 мая соглашение о поставках природного газа из Азербайджана в Грузию


10.07.2026   17:24


Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение о поставках природного газа из Азербайджана в Грузию.

Речь идёт о «Соглашении между правительством Азербайджанской Республики и правительством Грузии о поставках природного газа в Грузию», которое было подписано 18 мая в Баку.

Согласно распоряжению президента, после вступления соглашения в силу Министерство экономики Азербайджанской Республики должно обеспечить выполнение его положений.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено уведомить правительство Грузии о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.


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