|
|
|
Алиев одобрил подписанное 18 мая соглашение о поставках природного газа из Азербайджана в Грузию
10.07.2026 17:24
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение о поставках природного газа из Азербайджана в Грузию.
Речь идёт о «Соглашении между правительством Азербайджанской Республики и правительством Грузии о поставках природного газа в Грузию», которое было подписано 18 мая в Баку.
Согласно распоряжению президента, после вступления соглашения в силу Министерство экономики Азербайджанской Республики должно обеспечить выполнение его положений.
Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено уведомить правительство Грузии о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна