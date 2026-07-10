Элисашвили: это был протест против власти

10.07.2026 18:09





Алеко Элисашвили, один из лидеров коалиции «Сильная Грузия — Лело», осужденный в попытке совершения террористического акта заявил в суде, что его действия были формой протеста против властей. В своем последнем слове на суде оппозиционный политик заявил, что его поступок был вызван накопившимся протестом и недовольством действиями власти.



«Конечно, это был протест. Я хотел плюнуть в сторону власти. Меня душил протест, и я действовал. У меня не получилось. Единственное, о чем я жалею, — что меня так легко задержали», — заявил он.



Элисашвили также заявил, что считает свое дело политически мотивированным, и выразил благодарность своим адвокатам за работу, хотя, по его словам, их усилия не смогли изменить ситуацию.



Политик вспомнил свое задержание в период, когда он был депутатом парламента, говоря о причинах своего поступка, и заявил, что во время задержаний в отношении него применялась сила. Он также обвинил сотрудников правоохранительных органов в превышении полномочий.



Элисашвили отверг обвинения в том, что намеревался применить оружие или причинить кому-либо вред. По его словам, он не совершал действий, которые могли бы представлять угрозу для жизни людей. И добавил, что его возмутило то, как власти обращались с участниками протестов, — и именно это стало причиной его действий.



«Я хотел выразить протест против власти», — сказал Элисашвили, добавив, что не считает свой поступок недостойным.



В своем выступлении он также заявил, что не чувствует вины перед страной и считает свою совесть чистой.



Отметим, суд признал оппозиционного политика и одного из лидеров коалиции «Лело — Сильная Грузия» Алеко Элисашвили виновным по делу о попытке совершения террористического акта. Судья Георгий Гелашвили приговорил оппозиционера к 13 годам лишения свободы.





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