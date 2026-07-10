Прокуратура Грузии распространила заявление в связи с обвинительным приговором в отношении Алеко Элисашвили

10.07.2026 17:20





Тбилисский городской суд полностью разделил представленные прокуратурой доказательства и признал Александра Элисашвили виновным по факту покушения на совершение террористического акта, - об этом сообщает прокуратура Грузии.



По данным ведомства, Элисашвили также предъявлено обвинение по другому эпизоду совершения террористического акта путём поджога в Тбилисском городском суде, и данное дело находится на стадии рассмотрения по существу.



«Исследованными в судебном процессе доказательствами было подтверждено, что 29 ноября 2025 года примерно в 04:00 вооружённый огнестрельным оружием, боеприпасами и предметами, необходимыми для осуществления террористического акта, в маске Александр Элисашвили прибыл к зданию Тбилисского городского суда, с помощью молотка разбил стекло внешнего фасада здания канцелярии суда и проник во внутреннее пространство суда.



После незаконного проникновения в здание Александр Элисашвили в различных частях внутреннего пространства, в том числе на находившиеся там предметы и документы, вылил большое количество легковоспламеняющегося вещества и попытался устроить пожар путём поджога.



В процессе разливания легковоспламеняющегося вещества сотрудники Службы судебных приставов суда успели прибыть на место. Увидев одного из приставов, Александр Элисашвили напал на него и начал избивать. В процессе задержания три сотрудника Службы судебных приставов пытались обезвредить Александра Элисашвили, лишить его возможности поджечь разлитое легковоспламеняющееся вещество и обезоружить его. В свою очередь, нападавший пытался достать и использовать огнестрельное оружие. Александр Элисашвили примерно 5–6 минут оказывал активное сопротивление сотрудникам Службы судебных приставов, после преодоления которого стало возможным его окончательное обезвреживание и задержание.



Суд признал Александра Элисашвили виновным по факту покушения на совершение террористического акта и определил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.



Напоминаем обществу, что по другому эпизоду совершения террористического акта путём поджога в Тбилисском городском суде Александру Элисашвили дополнительно предъявлено обвинение, и данное дело рассматривается по существу в Тбилисском городском суде», — говорится в сообщении.





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