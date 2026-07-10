Ника Гварамия: Алеко Элисашвили попал под жернова, и то, что это вывело его из равновесия, неудивительно

10.07.2026 16:38





Он попал под жернова. И то, что в такой ситуации он потерял душевное равновесие, вовсе неудивительно. Этот человек — жертва режима и заслуживает поддержки, как и его семья, — пишет в социальной сети один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия, комментируя обвинительный приговор, вынесенный судом в отношении Алеко Элисашвили.



По словам Гварамия, «у оппозиции вызывает комплекс то, что "Грузинская мечта" объявила Алеко Элисашвили террористом».



«Алеко Элисашвили дали 13 лет. На мой взгляд, мы совершаем большую ошибку, оставляя этого человека без внимания, потому что у нас вызывает комплекс то, что "Грузинская мечта" объявила его террористом. Он попал под жернова. И то, что в такой ситуации он потерял душевное равновесие, вовсе неудивительно. Этот человек — жертва режима и заслуживает поддержки, как и его семья. Алеко, я рядом с тобой! Не думай, что я забыл о тебе и не переживаю за тебя! Скоро ты будешь на свободе!» — написал Ника Гварамия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





