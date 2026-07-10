«Грузия обладает одной из самых привлекательных в мире бизнес- и инвестиционных сред» - замминистра экономики

10.07.2026 16:44





«Грузия обладает одной из самых привлекательных в мире бизнес- и инвестиционных сред», – заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Вахтанг Цинцадзе, комментируя отчет Института Чендлера за 2026 год.



Согласно рейтингу, по качеству государственного управления, способствующего развитию частного сектора, правительство Грузии входит в число двадцати лучших в Европе.



По словам Вахтанга Цинцадзе, это обусловлено, с одной стороны, правильной экономической политикой, проводимой правительством Грузии, а с другой — привлекательной нормативно-правовой базой, действующей в стране, которая способствует как притоку инвестиций, так и развитию местного производства и быстрому расширению частного сектора.



«Следует отметить, что в стране действует минимальный уровень бюрократии, одна из самых низких налоговых нагрузок и в целом эффективная система регулирования. Все это, безусловно, оказывает влияние на результаты деятельности бизнес-сектора, и эти результаты действительно впечатляют. Бизнес-сектор демонстрирует рекордные показатели практически по всем направлениям — как по объемам производства, так и по обороту. Кроме того, Грузия входит в число стран с самыми высокими темпами экономического роста в мире. За последние пять лет средний экономический рост составил 9,3%. Все это также способствует созданию новых рабочих мест и в целом быстрому развитию экономики страны», — отметил Вахтанг Цинцадзе.



Согласно опубликованному отчету, по показателю государственного управления, поддерживающего частный сектор, правительство Грузии получило высокую оценку, заняло 31-е место в мире и вошло в двадцатку лучших в Европе. Грузия опережает все страны — кандидаты на вступление в Европейский союз, а также 17 государств — членов Европейского союза и НАТО.





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