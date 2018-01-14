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«Грузинский легион» перешел в другую бригаду
14.01.2018 19:24
Участвующий в АТО «Грузинский легион» не выходил из состава ВСУ. Подразделение перешло в другую бригаду, рассказал РБК командир «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили.
«Это был внутренний конфликт с руководством 54-й бригады, которую мы покинули. Мы перешли в другую бригаду с более компетентным командиром. «Грузинский легион» не покинет Украину, пока не будет выиграна война и пока оккупированные Россией территории не вернутся под юрисдикцию Украины», — сказал Мамулашвили.
Он добавил также, что выход из 54-й бригады не связан с конфликтом политика Михеила Саакашвили и президента Украины Петра Порошенко.
«Абсолютно никаких политических мотивов. Я сделал заявление, что в политических процессах будем участвовать в Грузии, чьими гражданами мы являемся», — подчеркнул Мамулашвили.
Напомним, в начале января «Грузинский легион» сообщил о выходе из состава 54-й ОМБ из-за некомпетентности командования бригады. Поводом стала операция, проведенная 16 декабря, в результате которой были ранены 11 грузинских «легионеров» и бойцов 25-го батальона.
После этого 54-я бригада в своем Facebook заявила, что в составе армии Украины «никогда не существовало» подразделения с названием «Грузинский легион».
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