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МВД возможно скрывало статистику преступности – скандальное заключение IDFI
31.08.2018 18:00
Показатели криминала беспрецедентно возросли - на 56% за 7 месяцев. Институт развития свободы информации публикует официальную статистику.
Исследователи говорят, что в текущем году по сравнению с тем же периодом прошлого года за 7 месяцев произошло на 12 000 преступлений больше.
По мнению представителей IDFI,возможно, уровень криминала в стране является растущим, но эти цифры нереальные. Единственное объяснение, которое в НПО находят новым статистическим данным, это то, что предыдущее руководство Министерства внутренних дел, возможно, скрывало от населения реальные показатели, и публиковало фальшивую информацию.
Из заключения IDFI выясняется, что в течение ряда лет министры Ираклий Гарибашвили, Александр Чикаидзе, Вахтанг Гомелаури, и Георгий Мгебришвили скрывали десятки преступлений.
Георгий Мгебришвили во время пребывания на должности не раз становился объектом обвинения и нападок из-за сокрытия статистических данных криминогенного положения в стране.
Неправительственная организация призывает новое руководство министерства провести разбирательство по делу возможной фальсификации официальных данных.
В МВД не прокомментировали тему.
Пояснения в связи с возросшим криминалом, и фальсификацией официальных цифр ждут также представители других неправительственных организаций.
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