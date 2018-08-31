МВД возможно скрывало статистику преступности – скандальное заключение IDFI

31.08.2018 18:00 Показатели криминала беспрецедентно возросли - на 56% за 7 месяцев. Институт развития свободы информации публикует официальную статистику.



Исследователи говорят, что в текущем году по сравнению с тем же периодом прошлого года за 7 месяцев произошло на 12 000 преступлений больше.



По мнению представителей IDFI,возможно, уровень криминала в стране является растущим, но эти цифры нереальные. Единственное объяснение, которое в НПО находят новым статистическим данным, это то, что предыдущее руководство Министерства внутренних дел, возможно, скрывало от населения реальные показатели, и публиковало фальшивую информацию.



Из заключения IDFI выясняется, что в течение ряда лет министры Ираклий Гарибашвили, Александр Чикаидзе, Вахтанг Гомелаури, и Георгий Мгебришвили скрывали десятки преступлений.



Георгий Мгебришвили во время пребывания на должности не раз становился объектом обвинения и нападок из-за сокрытия статистических данных криминогенного положения в стране.



Неправительственная организация призывает новое руководство министерства провести разбирательство по делу возможной фальсификации официальных данных.



В МВД не прокомментировали тему.



Пояснения в связи с возросшим криминалом, и фальсификацией официальных цифр ждут также представители других неправительственных организаций.

















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