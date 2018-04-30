Между Грузией и Арменией строится новый «мост Дружбы»

30.04.2018 21:40 Началось строительство нового моста между Грузией и Арменией.



Как сообщает Департамент дорог Грузии, «мост Дружбы» будет построен на территории пограничного пункта Баграташен-Садахлы, над рекой Дебед. Для этой цели Европейский банк реконструкции и развития выделил Грузии кредит на сумму 6 млн евро. 50% кредита будет выделено Грузии, 50% - Армении.



Первый заместитель министра регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе и руководитель проекта ЕБРР Андрей Максимович согласовали детали проекта.



Отметим, договор по строительству моста был подписан в январе текущего года в Ереване. Сообщается, что строительство будет вести иранская компания.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

