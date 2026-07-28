На развитие Государственной морской академии Батуми выделили 2,5 миллиона лари

28.07.2026 13:23





Председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе вместе с министром образования и спорта региона Маей Хаджишвили встретился с преподавателями, представителями администрации и академического сообщества Государственной морской академии Батуми.



По словам главы правительства, власти Аджарии продолжат поддерживать преподавательский состав, улучшать условия обучения и повышать качество морского образования.



На встрече также обсудили расширение международного сотрудничества, развитие программ обмена для преподавателей и адаптацию академии к современным цифровым вызовам.



При поддержке правительства Аджарии в академии реализуется ряд программ, направленных на развитие инфраструктуры и поддержку учебной и научной деятельности.



В этом году в республиканском бюджете Аджарии для Государственной морской академии Батуми предусмотрено 2,5 миллиона лари.



Эти средства должны помочь укрепить морское образование, внедрить международные стандарты в учебный процесс, обновить образовательные программы и повысить эффективность реформы высшего образования.



Во встрече также приняли участие ректор Государственной морской академии Батуми Муртаз Девадзе, руководитель Агентства морского транспорта Иване Абашидзе и члены Верховного совета Аджарии.





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