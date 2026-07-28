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Грузия появится на Netflix: стране посвятят один из главных эпизодов международного шоу


28.07.2026   13:19


В рамках маркетинговой кампании Национальной администрации туризма в Грузии прошли съёмки международного шоу для Netflix.

Ведущая проекта — голливудская актриса Шейлин Вудли, известная по сериалу «Большая маленькая ложь» и фильмам «Дивергент» и «Виноваты звёзды». Вместе со съёмочной группой она побывала в разных уголках страны.

После Тбилиси съёмки прошли в Аджарии, Самегрело, Имерети, Самцхе-Джавахети и Мцхета-Мтианети.

Во время путешествия актриса знакомилась с местной культурой, традиционными блюдами и особенностями каждого региона.

Один из главных эпизодов шоу будет полностью посвящён Грузии. В нём покажут туристическое, гастрономическое и культурное разнообразие страны.

Снятый материал выйдет на Netflix и позволит ещё шире представить Грузию международной аудитории.


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