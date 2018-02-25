ЕС: Трагическая смерть Арчила Татунашвили и задержание еще двух граждан является причиной глубокой тревоги

25.02.2018 22:27 Евросоюз обеспокоен событиями в Цхинвальском регионе, — заявление распространяет офис Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.



«Последние события, развернувшиеся в т.н. Южной Осетии (Грузия) – в частности трагическая смерть Арчила Татунашвили и задержание еще двух граждан является причиной глубокой тревоги.



Мы приносим соболезнования семье Татунашвили. Евросоюз готов, с помощью наблюдательской миссии ЕС, поддержать расследования и содействовать дискуссиям в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них и горячей линии миссии. После освобождения из заключения двух граждан Грузии, мы ждем, что Цхинвальские де-факто власти незамедлительно дадут им возможность отправиться на контролируемые Тбилиси территории», — отмечается в заявлении.



В Брюсселе считают, что необходимо создать дополнительные меры для прозрачности и повышения доверия.



«Евросоюз продолжает поддерживать мир и решение конфликтов, в том числе и с помощью сопредседательства в Женевских международных дискуссиях и работой миссии мониторинга на месте. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах», — говорится в заявлении.



22 февраля представители оккупированного Цхинвали незаконно задержали граждан Грузии Арчила Татунашвили, Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили. 23 февраля Арчил Татунашвили скончался в больнице оккупированного города Цхинвали.















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