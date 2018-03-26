|
Более 100 российских дипломатов будут выдворены из США и стран Европы
26.03.2018 21:11
После того, как правительство Великобритании возложило ответственность за отравление бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери, и приняло решение о выдворении 23 российских дипломатов, меры против Москвы ввели еще 19 стран.
Российских дипломатов выдворят из США, Канады, Украины, Албании и 15 стран-членов ЕС. На родину придется вернуться более 100 дипломатам.
Самое большое количество дипломатов выдворяют Соединенные Штаты Америки. Российскую дипломатическую миссию покинут 60 сотрудников. В администрации Дональда Трампа заявляют, что Вашингтон, в случае необходимости, готов предпринять дополнительные шаги. По заявлению Государственного департамента, решение о выдворении российских дипломатов было согласовано с союзниками и партнерами НАТО в ответ на использование россией химического оружия военного типа на территории Великобритании.
Кроме того, США закрывают генеральное консульство России в Сиэтле.
Четыре российских дипломата будут выдворены из Канады.
«Эти четверо идентифицированы как офицеры разведки, использующие статус дипломата, чтобы подрывать безопасность Канады и вмешиваться в нашу демократию», — заявила министр иностранных дел Канады Христи Фриланд.
По четыре дипломата выдворят Германия и Франция. Они дали им срок в неделю, чтобы покинуть страны.
Также четверо дипломатов покинут Польшу. По три дипломата выдворят Литва и Чехия.
Министерство иностранных дел Италии заявило, что два дипломата покинут российское посольство в Риме. По два сотрудника дипмиссий будут выдворены из Испании, Нидерландов и Дании.
Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция, Румыния и Хорватия вышлет по одному российскому дипломату.
О солидарности с Великобританией заявила Украина, и приняла решение выдворить из страны 13 российских дипломатов.
По словам президента Украины Петра Порошенко, решение Киев принял координировано с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками.
Двух российских дипломатов «персонами нон грата» объявила Албания. Об этом заявили в МИД страны.
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила ответственность за отравление Сергея Скрипаля на Россию и выдворила из страны 23 российских дипломата. Великобритания разорвала с российскими высшими властями все контакты.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна