Более 100 российских дипломатов будут выдворены из США и стран Европы

26.03.2018 21:11 После того, как правительство Великобритании возложило ответственность за отравление бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери, и приняло решение о выдворении 23 российских дипломатов, меры против Москвы ввели еще 19 стран.



Российских дипломатов выдворят из США, Канады, Украины, Албании и 15 стран-членов ЕС. На родину придется вернуться более 100 дипломатам.



Самое большое количество дипломатов выдворяют Соединенные Штаты Америки. Российскую дипломатическую миссию покинут 60 сотрудников. В администрации Дональда Трампа заявляют, что Вашингтон, в случае необходимости, готов предпринять дополнительные шаги. По заявлению Государственного департамента, решение о выдворении российских дипломатов было согласовано с союзниками и партнерами НАТО в ответ на использование россией химического оружия военного типа на территории Великобритании.



Кроме того, США закрывают генеральное консульство России в Сиэтле.



Четыре российских дипломата будут выдворены из Канады.



«Эти четверо идентифицированы как офицеры разведки, использующие статус дипломата, чтобы подрывать безопасность Канады и вмешиваться в нашу демократию», — заявила министр иностранных дел Канады Христи Фриланд.



По четыре дипломата выдворят Германия и Франция. Они дали им срок в неделю, чтобы покинуть страны.



Также четверо дипломатов покинут Польшу. По три дипломата выдворят Литва и Чехия.



Министерство иностранных дел Италии заявило, что два дипломата покинут российское посольство в Риме. По два сотрудника дипмиссий будут выдворены из Испании, Нидерландов и Дании.



Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция, Румыния и Хорватия вышлет по одному российскому дипломату.



О солидарности с Великобританией заявила Украина, и приняла решение выдворить из страны 13 российских дипломатов.



По словам президента Украины Петра Порошенко, решение Киев принял координировано с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками.



Двух российских дипломатов «персонами нон грата» объявила Албания. Об этом заявили в МИД страны.



14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила ответственность за отравление Сергея Скрипаля на Россию и выдворила из страны 23 российских дипломата. Великобритания разорвала с российскими высшими властями все контакты.















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