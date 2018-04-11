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Freedom House: Грузия остается самой некоррумпированной страной на постсоветстком пространстве без учета стран Балтии


11.04.2018   12:51
В докладе Freedom House говорится, что Грузия обладает сильным антикоррупционным законодательством. Однако как и в прошлые годы, проблемой остается исполнение закона из-за недостаточной независимости и эффективности судебной системы, офиса прокурора и агентства по исполнению судебных решений.

Несмотря на это, Грузия остается самой некоррумпированной страной на постсоветстком пространстве без учета стран Балтии.

В докладе также отмечено, что несколько спорных случаев, произошедших в 2017 году, породили подозрения о влиянии Иванишвилии на государственные органы. В частности, речь идет о передаче столичной мерией за символический 1 лари 1900 кв метров земли в центре Тбилиси компании, связанной с Иванишвили.

В докладе говорится, что общественное доверие к антикоррупционным институтам несколько снизилось. В докладе приведено июньское исследование NDI, которое показало, что доверие к борьбе правительства с коррупцией снизилось на 6 процентов по сравнению с 2015 годом.

Кроме того, Freedom House отмечает, что правительство «Грузинской мечты» часто обвиняют в различных формах коррупции, в том числе в непотизме и фаворитизме.

«Тем не менее, отдельные случаи непотизма не мешают общему положительному имиджу Грузии как истории успеха в борьбе с коррупцией», — говорится в докладе.






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