Глава МВД и движение «Белый шум» проработают условия соглашения

14.05.2018 10:46 Между Георгием Гахария и членами движения «Белый шум» сегодня начнется работа над условиями соглашения.



Как заявил вчера ночью на акции один из лидеров движения «Белый шум» Бека Цикаришвили, сегодня, с 10:00 министр готов обсудить с лидерами движения «Белый шум» события пятничной ночи.



«Он готов, привлечь к ответу тех, кто превысил полномочия», — заявил Бека Цикаришвили.



По его словам, они получили обещание, что работа над реформой наркополитики будет возобновлена.



Министр внутренних дел Георгий Гахария принес извинения участникам акции, организованной движением «Белого шума» на проспекте Руставели.



«Я извиняюсь не только от своего имени, но и за то, если какой-либо представитель МВД создал риск вам или вашей безопасности», — заявил Георгий Гахария.



«Обещаю вам, что мы добьёмся конкретных результатов по наркополитике, — об этом министр внутренних дел Георгий Гахария заявил участникам акции движения «Белого Шума».



«Также мы соглашаемся, что если эти обещания не будут выполнены, мы всегда можем вновь собраться в этом свободном городе, у свободного парламента, танцевать и слушать музыку», — заявил Георгий Гахария.



Министр внутренних дел Георгий обратился к участникам движения «Белого шума» с просьбой подчиняться указаниям полиции.



«Я хочу попросить вас подчиниться указаниям полиции, чтобы защитить вашу безопасность и безопасность наших граждан, что принципиально важно. В противном случае все другие задачи, у которых мы говорили, будут неважны, так как безопасность и здоровье каждого гражданина — самое важное, вне зависимости от ориентации, религиозных убеждений или возраста», — заявил Георгий Гахария.



После встречи с министром внутренних дел участники акции движения «Белый шум» разошлись.















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