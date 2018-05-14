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МВД и «Белый шум» договорились создать две рабочие группы


14.05.2018   16:24
По информации министра внутренних дел Георгий Гахария, на встрече с представителями движения «Белый шум» была достигнута договоренность, что создадут две рабочие группы.

По словам министра, одна группа будет работать над наркополитике вообщем, а другая — по событиям 12 мая.

«Будут созданы две группы. Одна будет работать в направлении наркополитики. Как вы знаете, у государства сформирован серьезный формат развития наркополитики и это будет своеобразным мостом, где мы услышим мнение коллег и сможем быстро найти ответы на вопросы, которые имеются.

Вторая группа обсудит пятничные мероприятия, но это в большей степени будет делегировано в офис омбудсмена. Так как сегодня, я еще раз повторяю, не существуют официальных обращений о превышении силы правоохранителями ни в офисе омбудсмена, ни в генеральной инспекции, ни в главную прокуратуру», — сказал министр внутренних дел.






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