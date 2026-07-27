АМЮГ: движение бойца ММА может угрожать оппонентам власти

27.07.2026 19:10





НПО Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) заявила, что создание нового движения бойцом ММА Георгием Картвелишвили, может представлять угрозу для людей, критически настроенных по отношению к власти.



В организации указывают, что из одного из заявлений участников движения следует, что они намерены воздействовать на своих оппонентов с помощью запугивания и угроз, и эта риторика перекликается с заявлениями представителей правящей партии «Грузинская мечта», которые, как утверждают в АМЮГ, ранее уже способствовали оправданию насилия.



НПО обращает внимание на слова представителей движения: «Если обстоятельства не оставят нам другого выхода, нас не испугает и тюремное заключение».



«Создатели группы используют дезинформационную и дискредитирующую лексику, характерную для официальных и провластных нарративов, и заявляют, что начинают борьбу против «финансируемых из-за рубежа людей и групп, находящихся в рабском подчинении внешним интересам и придерживающихся извращенной идеологии» «, — читаем в заявлении НПО.



АМЮГ отмечает, что движение бойца ММА требует от юмористов, которые «оскорбляют» чувства грузинской общественности, извинений и угрожают им в противном случае.



«Участники группы требуют, чтобы Онисе Окриашвили и другие юмористы принесли извинения, а также обратились в прокуратуру с требованием не добиваться заключения под стражу человека, напавшего на Окриашвили. В противном случае они угрожают Онисе Окриашвили и его коллегам», — отмечается в заявлении организации.



В АМЮГ напомнили, что создание незаконных или насильственных группировок запрещено уголовным законодательством Грузии. Организация призвала правоохранительные органы принять все предусмотренные законом меры для предотвращения возможного насилия и защиты граждан, а государственные институты и провластные СМИ — отказаться от риторики и практик, которые могут способствовать эскалации насилия.



«Следует особо подчеркнуть, что на фоне продолжающихся с 2024 года случаев запугивания, преследования, систематических пыток, целенаправленного ограничения прав граждан законодательными методами, а также существования политических заключенных создание карательных отрядов вызывает особую тревогу.



Когда провластные СМИ активно участвуют в травле и демонизации людей, это может содержать признаки подстрекательства к насилию и соучастия в нем. При этом стратегическое молчание государственных институтов и формальное, затянутое во времени расследование создают институциональную среду, которая напрямую способствует этому насилию», — заявили в АМЮГ.





Напомним, боец ММА Георгий Картвелишвили вместе с единомышленниками объявил о создании нового общественного движения, которое будет активно защищать грузинские ценности, традиции и национальную идентичность. При этом спортсмен заявил, что участники движения готовы нести ответственность за свои действия и, если потребуется, даже отправиться в тюрьму.



Добавим, 17 сентября 2024 года парламент Грузии принял в окончательном, третьем чтении закон «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних» (анти-ЛГБТ-закон). Документ поддержали 84 депутата, против никто не проголосовал. Оппозиция в голосовании не участвовала.



Закон запрещает регистрацию однополых браков и гражданских союзов, усыновление детей однополыми парами, смену пола, а также проведение хирургических операций и гормональной терапии, связанных с гендерным переходом (за исключением медицинских показаний). Кроме того, он вводит ограничения на распространение в СМИ, рекламе, образовательных учреждениях и на публичных мероприятиях материалов, которые, по мнению властей, пропагандируют однополые отношения, инцест или смену пола среди несовершеннолетних.



Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать закон, но 3 октября 2024 года его подписал спикер парламента Шалва Папуашвили. Закон вступил в силу через 60 дней после официального опубликования.



Источник: SOVA

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