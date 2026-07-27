Нацбанк: Банки продолжат обслуживать «Теласи» в национальной валюте

27.07.2026 19:00





Согласно заявлению Национального банка Грузии, коммерческие банки продолжат обслуживание «Теласи» в национальной валюте.



По разъяснению НБГ, несмотря на то, что косвенным владельцем «Теласи» является российская «Интер РАО», находящаяся под санкциями ЕС, сам «Теласи» не включен в список подсанкционных лиц и является компанией, предоставляющей критически важные услуги, бесперебойное функционирование которой необходимо для населения и экономики.



«Хотели бы откликнуться на вопрос о санкциях в отношении компании «Интер РАО» в рамках 21-го пакета санкций, введенных ЕС против России, и пояснить, что данная компания является косвенным владельцем АО «Теласи». Кроме того, само АО «Теласи» не включено в список санкционированных субъектов и является компанией, предоставляющей критически важные услуги, бесперебойное функционирование которой необходимо для населения и экономики.



С учетом требований международных санкций, Национальный банк Грузии в рамках своей компетенции обеспечивает применение соответствующих подходов, чтобы, с одной стороны, соблюдались требования санкций, а с другой стороны, была учтена непрерывность оказания критически важных услуг.



При этом при оценке вопросов, связанных с санкциями, принимаются во внимание конкретные обстоятельства, включая характер и цель проводимых операций. Соответственно, банки продолжат обслуживать АО «Теласи» в национальной валюте, в соответствии с требованиями действующих санкций, регуляциями НБГ, собственной политикой, а также подходами к оценке рисков», - отмечается в заявлении Нацбанка.





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