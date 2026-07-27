Глава АП встретился с членами Ассоциации строителей инфраструктуры

27.07.2026 19:04





Руководитель Администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани совместно с министром инфраструктуры Ревазом Сохадзе и руководителем Департамента эффективности Администрации правительства Гурамом Думбадзе встретился с представителями компаний — членов Ассоциации строителей инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Администрации правительства.



По информации пресс-службы, на встрече были рассмотрены недавно реализованные законодательные и системные изменения, направленные на эффективное решение проблем, возникающих в процессе закупок и выполнения строительных работ.



Была отмечена важность приближения стоимости строительных материалов, транспортировки, оплаты труда, машин и механизмов к их рыночной цене, а также внедрения механизма индексации цен для строительной отрасли. Кроме того, обсуждалась роль электронного модуля исследования рынка, который обеспечивает всем заинтересованным сторонам равные возможности для участия в процессе анализа рынка.



Как отметил руководитель Администрации правительства, одной из главных целей масштабных реформ является строительство в стране качественной инфраструктуры, которая будет служить гражданам многие годы.



«Грузинская инфраструктура должна ассоциироваться с качеством. Недопустимо, чтобы спустя несколько месяцев или год после реализации проекта одна и та же инфраструктура уже нуждалась в реабилитации. Она должна требовать только надлежащего обслуживания. Мы внедрили такие нововведения как индексация. Кроме того, благодаря серьезной работе Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули были определены рыночные цены на машины и механизмы, строительные материалы и уровень заработной платы. Недопустимо, чтобы государство и бизнес несли разные затраты на строительство одного и того же объекта инфраструктуры. Благодаря внедрению электронного модуля исследования рынка за последний год нам удалось устранить неправильную практику, связанную с исследованием рынка и государственными закупками», — заявил Леван Жоржолиани.



Руководитель Администрации правительства также подчеркнул важную роль vинистерства инфраструктуры, Государственного агентства по государственным закупкам и Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули в разработке и реализации реформ. По его словам, реформа позволяет государству получать качественный результат в условиях конкурентной среды, а частному сектору — работать в справедливых и предсказуемых условиях.



В ходе встречи представители строительного сектора обсудили существующие проблемы отрасли и различные инициативы. Леван Жоржолиани ответил на вопросы представителей частного сектора и выразил готовность продолжать сотрудничество. Было отмечено, что реформы, направленные на поддержку строительной отрасли и ее дальнейшее развитие, будут продолжены.





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