Президент Грузии пришел к зданию парламента встретиться с Зазой Саралидзе

01.06.2018 12:38 Для встречи с отцом убитого в Тбилиси подростка Зазой Саралидзе к установленным перед зданием парламента палаткам пришел президент Грузии Георгий Маргвелашвили. В знак поддержки президент обнял Саралидзе и выразил ему соболезнования.



В эти минуты президент и Заза Саралидзе беседуют в палатке.



На данный момент у здания парламента Грузии на проспекте Руставели установлено несколько палаток. На месте в течение всей ночи находились несколько десятков человек, среди них отец убитого на улице Хорава подростка Давида Саралидзе – Заза Саралидзе.



Акция перед зданием парламента возобновится сегодня в 16:00.















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