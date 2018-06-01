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Президент Грузии пришел к зданию парламента встретиться с Зазой Саралидзе
01.06.2018 12:38
Для встречи с отцом убитого в Тбилиси подростка Зазой Саралидзе к установленным перед зданием парламента палаткам пришел президент Грузии Георгий Маргвелашвили. В знак поддержки президент обнял Саралидзе и выразил ему соболезнования.
В эти минуты президент и Заза Саралидзе беседуют в палатке.
На данный момент у здания парламента Грузии на проспекте Руставели установлено несколько палаток. На месте в течение всей ночи находились несколько десятков человек, среди них отец убитого на улице Хорава подростка Давида Саралидзе – Заза Саралидзе.
Акция перед зданием парламента возобновится сегодня в 16:00.
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