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Кобахидзе: Конфликт в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе не является замороженным, он несет смерть для мирных граждан Грузии


28.06.2018   11:27
Несмотря на позитивные шаги, мы пока не решили нашу огромную проблему – неприкосновенность нашего суверенитета и территориальной целостности. Как вы знаете, два исторических региона Грузии – Абхазия и Цхинвальские регион оккупированы Российской Федерацией, — об этом председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в ходе выступления на мероприятии, организованном Советом по внешней политике Америки в Вашингтоне.

По его словам, Россия вновь остается огромным вызовом для Национальной независимости Грузии.

«Несмотря на конструктивный и прагматичный подход Грузии к отношениям, Россия никогда не пыталась сделать ответные шаги для того, чтобы снизить проблемы безопасности на оккупированных территориях Грузии – Абхазии и бывшей т.н. Южной Осетии. Наоборот, на этих территориях все больше ухудшается положение с точки зрения прав человека и безопасности.

Ежедневно происходит похищение людей. Мы также видим, что гибнут невиновные люди в этих двух оккупированных регионах. Последним ясным примером этого является насильственное посягательство на жизнь Арчила Татунашвили в Цхинвали, в руках марионеточного режима. Это сделало очевидным, что конфликт в Абхазии и Цхинвальском регионе не является замороженным и он несет смерть для мирных граждан Грузии.

Отсутствие прогресса с точки зрения решения конфликта на оккупированных территориях напрямую подразумевает участие России в политических целях манипуляций вопросами региональной безопасности», — заявил председатель парламента Грузии.

По его словам, ответ Грузии является двоеобразным: «Ищем друзей в разных странах и укрепляем демократию во внутренних вопросах».

Как отметил Кобахидзе, Грузия оказывает решительное и непрерывное мирное сопротивление российской агрессии с помощью региональных и западных партнеров.






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