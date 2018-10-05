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Премьер-министры Грузии и Украины подписали соглашение о сообщении по внутренним паспортам


05.10.2018   19:13
Между Грузией и Украиной можно будет ездить без пассажирского документа по ID картам- договоренность между правительством Грузии и кабинетом министров Украины о двухсторонней отмене визы подписали премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и премьер-министр Украины Владимир Гройсман в городе Кишиневе.

Глава правительства отметил, что это большой шаг, чтобы отношения между двумя странами еще более углубились, и стали стратегическими.

Церемония подписания состоялась после встречи премьер-министров Грузии и Украины в расширенном формате, в которой участвовали члены правительства двух стан.

Стороны заострили внимание на позитивную динамику развития двухстороннего сотрудничества, потенциал, существующий с точки зрения большей активизации экономических связей, подчеркнули значение межчеловеческих отношений, а также общие стремления, и вызовы двух стран.

Премьер-министры подтвердили готовность, чтобы Грузия и Украина и впредь продолжили взаимную поддержку, как в двухстороннем, так и многостороннем форматах.







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