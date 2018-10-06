К вопросу возвращения грузинских туристов из Египта подключилось консульство Грузии

06.10.2018 16:49 К решению проблемы находящихся в Египте граждан Грузии подключилось консульство Грузии.



Как сообщают в Министерстве иностранных дел, в консульство не поступало ни одного сообщения с просьбой о помощи, в том числе, и на «горячую линию». Несмотря на это, по разъяснению ведомства, консул старается получить координаты граждан Грузии, связаться с ними и оказать помощь.



Напомним, находящимся в Египте грузинским туристам не удается вернуться на родину. По информации пассажиров, самолет «Каирских авиалиний» должен был вылететь поздно ночью, в 02:00, однако рейс был отложен на неопределенное время.



По их же словам, на данный момент они распределены по гостиницам и ожидают вылета в Грузию.

















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