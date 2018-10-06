|
|
К вопросу возвращения грузинских туристов из Египта подключилось консульство Грузии
06.10.2018 16:49
К решению проблемы находящихся в Египте граждан Грузии подключилось консульство Грузии.
Как сообщают в Министерстве иностранных дел, в консульство не поступало ни одного сообщения с просьбой о помощи, в том числе, и на «горячую линию». Несмотря на это, по разъяснению ведомства, консул старается получить координаты граждан Грузии, связаться с ними и оказать помощь.
Напомним, находящимся в Египте грузинским туристам не удается вернуться на родину. По информации пассажиров, самолет «Каирских авиалиний» должен был вылететь поздно ночью, в 02:00, однако рейс был отложен на неопределенное время.
По их же словам, на данный момент они распределены по гостиницам и ожидают вылета в Грузию.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна