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Операция по спуску тела погибшего на Тетнульди украинского туриста возобновится утром
23.07.2018 21:43
Операция по спуску тела погибшего на горе Тетнульди в Местия украинского туриста возобновится с 07:00 утра. Операцию проводит группа горных спасателей Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.
Как пояснили в Службе, тяжелые метеорологические условия уже несколько дней не позволяют спасателям добраться до места происшествия, расположенное на высоте 4200 м над уровнем моря. Пятый день на Тетнульди идет снегопад, стоит туман и сильный ветер, что не позволяет работать спасательному вертолету. Сложнейший рельеф и опасность лавины не дают выдвинуться к месту и команде спасателей.
«С 18 июля Служба по управлению чрезвычайными ситуациями мобилизована в круглосуточном режиме, чтобы возобновить операцию как только позволят метеоусловия», — заявили в ведомстве.
По информации ведомства, 18 июля горным спасателям удалось эвакуировать с места происшествия одного из украинских туристов, но спасательная операция была прекращена из-за ухудшения погодных условий.
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