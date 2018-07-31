Священнослужитель призывает упразднить Конституционный суд из-за решения в связи с потреблением марихуаны

31.07.2018 21:53 Решение Конституционного суда о признании неконституционными санкций, предусмотренных Административным кодексом за личное употребление марихуаны, вызвало критику со стороны Грузинской Православной Церкви (ГПЦ) и отличающиеся реакции политических партий.



Один из лидеров нового политического центра «Гирчи» Зураб Джапаридзе, который подал иск в КСГ, приветствовал решение суда на вчерашнем брифинге и отметил, что «этим решением Грузия стала гораздо более свободной страной».



«Грузия не только в регионе, но и на постсоветском пространстве является первой страной, где употребление марихуаны является вполне законным, то есть людей в этой стране не смогут наказывать за употребление марихуаны в уголовном и административном порядке», — заявил Джапаридзе.



Решение Конституционного суда протоиерей Андриа Джагмайдзе 31 июля назвал «предательством нации».



«Согласно тем статистическим данным, какое сознание существует сегодня среди нашей молодежи относительно вреда наркотиков, такое допущение, такое смягчение этого вопроса порождает только крайне негативные ожидания», — заявил протоиерей и добавил, что Конституционный суд «нужно полностью упразднить».



«Как можно, чтобы четыре человека, которые являются судьями Конституционного суда, которые принимают совершенно непонятные решения, чтобы они игнорировали волю четырех миллионов человек и по непонятной логике принимали совершенно губительные решения», — заявил протоиерей журналистам.



Аналогичные послания озвучил лидер Лейбористской партии, кандидат в президенты Шалва Нателашвили. «О том, что человека нельзя ловить за употребление марихуаны и отправлять в тюрьму, основная часть общества согласилась с этим, но вчера наш Конституционный суд совершил историческое преступление», — заявил Нателашвили и добавил, что если он станет президентом, Конституционный суд «должен быть распущен, упразднен и присоединен к общим судам».



О решении Конституционного суда сегодня с представителями СМИ беседовал также депутат правящей Грузинской мечты Мириан Циклаури, по словам которого, решение суда принято «безответственными людьми» и что это «равносильно предательству нации и государства».



«Такими правами не должны обладать четыре человека, назначенные кем-то. У них даже есть такое право, чтобы объявить выборы аннулированными», — отметил Циклаури. Отвечая на вопрос, поддерживает ли он идею упразднения Конституционного суда, Циклаури сказал, что это «пока находится на уровне идеи». «Я пока не думал об этом, и начну думать об этом, возможно и мои друзья начнут», — добавил он.















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