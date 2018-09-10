9-этажный корпус в престижном квартале - прокуроры нашумевших дел поделили между собой 30 квартир

10.09.2018 12:11 Жителями 9-этажного корпуса в престижном квартале по проспекту Горгасали являются прокуроры нашумевших дел. Они построили корпус, и поделили 30 квартир, сообщает телекомпания «Рустави 2».



Ключ от квартиры уже передали следователю дела Михеила Саакашвили, Давиду Баиндурашвили. В том же корпусе получила квартиру следователь дела Гиги Угулава, Тамар Кучава.



В прокурорском корпусе живет начальник управления легализации незаконных доходов Александр Мукасашвили, признавший бывших владельцев "Рустави 2" пострадавшими.



На седьмом этаже в прокурорском корпусе досталась квартира прокурору по делу кабелей Тамар Аглемашвили. Шестой и четвертый этажах разделили прокуроры по делу цианида Георгий Гумберидзе и Джарджи Циклаури.



Все прокуроры нашумевших дел получили квартиры после того, как привлекли людей по этим делам к ответственности.



Адвокат Инга Арахамия защищает интересы граждан, которым следователь Давид Гумберидзе предъявил обвинение в легализации незаконных доходов. В ходе изучения дела она выяснила, что в имущественной декларации Гумберидзе фигурируют 4 квартиры элитарного корпуса.



По официальной информации, в 2014 году высокопоставленные чиновники прокуратуры купили территорию у "ВТБ банк", которая до того принадлежала строительной компании "Аксис", затем компания продала землю сначала "ВТБ банку", а затем банк продал прокурорам.



Георгий Муджири является высокопоставленным чиновником прокуратуры, который четыре года назад создал товарищество прокуроров. Георгий Муджири утверждал в передаче "Курьер", что несколько лет назад никто из жильцов этого корпуса не был должностным лицом, и высокий ранг они получили лишь в последний период.



Корпус прокуроров не первый в Тбилиси, и напоминает продолжение советской практики, когда власть строила отдельные здания для сотрудников спецслужб или силовых ведомств.

















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