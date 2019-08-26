

Цихелашвили: Ни «выборы», ни их результаты в Абхазии не имеют никакой легитимации

26.08.2019 16:54





Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили откликнулась на проведенные в Абхазии т.н. президентские выборы и их результаты.



По словам госминистра, ни проведенные в Абхазии т.н. выборы, ни их результаты не имеют никакой легитимации.



«Ни первый, ни второй тур, как процесс не могут иметь никакой легитимации и, вместе с другими правовыми аспектами, не может выражать волю народа, когда большая часть населения находится в изгнании. Для нас важно, чтобы и сейчас, и в последующие две недели, когда назначен т.н. второй тур, процессы проходили мирно, без напряжения, так как судьба абхазского общества нам небезразлична. Мы неоднократно заявляли, и сегодня я хотела бы еще раз подчеркнуть, что у нас есть полная готовность расширять диалог на всех уровнях абхазского общества. Существуют соответствующие формы и сегодня, когда прошло 11 лет со дня признания т.н. независимости, думаю, что необходимость этого еще выше. Мы явно видим, что эта дата стала точкой отсчета не независимости, а зависимости от России. В условиях оккупации Абхазии и Цхинвальского региона из года в год растет качество зависимости, изоляции и становятся тяжелее проблемы населения - начиная с безопасности, гуманитарных, социальных, экономических проблем, низкого уровня качества образования и в целом, заканчивая фактическим неимением перспективы будущего», - заявила Цихелашвили.



По ее словам, ясно, что необходимо еще более расширить каналы для сотрудничества вокруг общих интересов, а также с точки зрения диалога о мире. «Под этим я подразумеваю и конкретные инициативы, которые связаны с торговлей, образованием, здравоохранением и т.д. А так же с тем, как мы должны построить будущее с лучшими перспективами», - заявила госминистр.



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