Трамп анонсировал «много помощи» Киеву от США и не исключил отправку в Украину американских миротворцев

19.08.2025 00:12





США окажут «много помощи» Украине в вопросах безопасности вместе с европейскими союзниками, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.



В ходе встречи журналисты спросили Трампа о возможных гарантиях безопасности для Киева и он ответил, что Вашингтон окажет «большую помощь, когда дело дойдет до обеспечения безопасности». Помощи Украине «будет много», заявил он, подчеркнув, что на первой «линии обороны» будет Европа, так как она гораздо ближе к зоне конфликта. «Но мы тоже собираемся им помочь. Мы будем участвовать», — сказал глава Белого дома.



Также Трампа спросили, отправит ли он в Украину американских миротворцев. «Мы будем работать со всеми и сделаем все, чтобы… все было хорошо. Мы будем работать с Россией. Мы будем работать с Украиной. Мы сделаем все, чтобы все работало», — сказал он. Трамп добавил, что этот вопрос будет обсуждаться с лидерами ЕС и НАТО, которые также прибыли в Вашингтон для встречи с ним. «Мы сообщим вам об этом, возможно, позже сегодня. <…> Все они (европейские лидеры) будут участвовать, но помощь [Украине] будет очень, очень большая».



Отсутствие немедленного отказа Трампа от идеи потенциальной отправки в Украину американских войск в качестве сдерживающего фактора после заключения мира в Украине говорит о «об изменении его подхода к прекращению войны», отмечает CNN. Ранее он отвергал подобный сценарий, подчеркивая, что миротворцев в Украину должны отправлять страны Европы.



Зеленский в ответ на вопрос о том, какие гарантии нужны его стране для мирной сделки с Кремлем, заявил, что Украине нужно «все», включая сильную армию, оружие, а также помощь в подготовке военных и обмен разведданными. Он добавил, что все это будет зависеть от «крупных стран», таких как США и другие союзники.





