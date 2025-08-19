CNN: Трамп позвал европейских лидеров на дополнительную встречу в Овальном кабинете

19.08.2025 01:41





Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует пригласить европейских лидеров в Овальный кабинет перед их отъездом из Белого дома, передает CNN в понедельник, 18 августа.



Пока непонятно, будет ли эта встреча закрытой или открытой для прессы.



CNN подчеркивает, что это дополнительная встреча которая является дополнением к графику. Официальный представитель Белого дома объяснил каналу такое желание Трампа тем, что «все идет хорошо».



Официально Трамп встретился с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Восточной комнате Белого дома, а с Зеленским лично — в Овальном кабинете.



Посещение Овального кабинета «командой мечты», как назвали группу европейских лидеров, приехавших поддержать украинского президента, не входило в программу саммита.



18 августа в Белом доме в переговорах с Дональдом Трампом среди европейских лидеров участвовали руководители Франции (Эммануэль Макрон), Германии (Фридрих Мерц), Италии (Джорджа Мелони), Великобритании (Кир Стармер), Финляндии (Александр Стубб), президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.



Ранее телеканал CNN писал, что атмосфера в Овальном кабинете Белого дома 18 августа во время встречи Зеленского с Трампом была более дружественной, чем в феврале 2025 года — во время предыдущей их встречи.



Зеленский назвал разговор с Трампом 18 августа «лучшим за все время». Стороны обсудили гарантии безопасности и гуманитарное направление.





