CNN: Трамп позвал европейских лидеров на дополнительную встречу в Овальном кабинете


19.08.2025   01:41


Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует пригласить европейских лидеров в Овальный кабинет перед их отъездом из Белого дома, передает CNN в понедельник, 18 августа.

Пока непонятно, будет ли эта встреча закрытой или открытой для прессы.

CNN подчеркивает, что это дополнительная встреча которая является дополнением к графику. Официальный представитель Белого дома объяснил каналу такое желание Трампа тем, что «все идет хорошо».

Официально Трамп встретился с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Восточной комнате Белого дома, а с Зеленским лично — в Овальном кабинете.

Посещение Овального кабинета «командой мечты», как назвали группу европейских лидеров, приехавших поддержать украинского президента, не входило в программу саммита.

18 августа в Белом доме в переговорах с Дональдом Трампом среди европейских лидеров участвовали руководители Франции (Эммануэль Макрон), Германии (Фридрих Мерц), Италии (Джорджа Мелони), Великобритании (Кир Стармер), Финляндии (Александр Стубб), президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Ранее телеканал CNN писал, что атмосфера в Овальном кабинете Белого дома 18 августа во время встречи Зеленского с Трампом была более дружественной, чем в феврале 2025 года — во время предыдущей их встречи.

Зеленский назвал разговор с Трампом 18 августа «лучшим за все время». Стороны обсудили гарантии безопасности и гуманитарное направление.


