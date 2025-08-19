|
CNN: Трамп позвал европейских лидеров на дополнительную встречу в Овальном кабинете
19.08.2025 01:41
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует пригласить европейских лидеров в Овальный кабинет перед их отъездом из Белого дома, передает CNN в понедельник, 18 августа.
Пока непонятно, будет ли эта встреча закрытой или открытой для прессы.
CNN подчеркивает, что это дополнительная встреча которая является дополнением к графику. Официальный представитель Белого дома объяснил каналу такое желание Трампа тем, что «все идет хорошо».
Официально Трамп встретился с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Восточной комнате Белого дома, а с Зеленским лично — в Овальном кабинете.
Посещение Овального кабинета «командой мечты», как назвали группу европейских лидеров, приехавших поддержать украинского президента, не входило в программу саммита.
18 августа в Белом доме в переговорах с Дональдом Трампом среди европейских лидеров участвовали руководители Франции (Эммануэль Макрон), Германии (Фридрих Мерц), Италии (Джорджа Мелони), Великобритании (Кир Стармер), Финляндии (Александр Стубб), президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.
Ранее телеканал CNN писал, что атмосфера в Овальном кабинете Белого дома 18 августа во время встречи Зеленского с Трампом была более дружественной, чем в феврале 2025 года — во время предыдущей их встречи.
Зеленский назвал разговор с Трампом 18 августа «лучшим за все время». Стороны обсудили гарантии безопасности и гуманитарное направление.
