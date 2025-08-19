Совет Безопасности ООН обсудил ситуацию на оккупированных Россией территориях Грузии и российско-грузинский конфликт

Совет Безопасности ООН на закрытом заседании обсудил ситуацию на оккупированных Россией территориях Грузии и российско-грузинский конфликт в связи с 17-й годовщиной российско-грузинской войны.



Как сообщает МИД Грузии, в ходе заседания помощник Генерального секретаря ООН по Европе, Центральной Азии и Америке Мирослав Енча выступил с докладом и представил членам Совета обновленную информацию о ситуации на местах и ходе международных переговоров в Женеве.



По итогам заседания представители государств-членов Совета Безопасности – Великобритании, Франции, Словении, Дании и Греции, а также будущего государства-члена Совета – Латвии сделали совместное заявление для СМИ.



«В заявлении отмечается, что прошло 17 лет с момента российской агрессии против Грузии и последующего незаконного военного присутствия на территории Грузии, в Абхазии и Цхинвальском регионе. Вторжение России в Грузию в августе 2008 года ознаменовало начало всё более агрессивной политики России в отношении своих соседей. Россия продолжает идти по этому пути, осуществляя ничем не спровоцированную и неоправданную агрессию против Украины.



В заявлении решительно поддерживаются независимость, суверенитет и территориальная целостность Грузии в пределах её международно признанных границ. В заявлении осуждаются жестокое вторжение и продолжающееся незаконное военное присутствие российских вооружённых сил в Грузии в нарушение Устава ООН, а также шаги, предпринятые для осуществления эффективного контроля и аннексии этих двух регионов.



В документе с глубокой обеспокоенностью отмечается невыполнение Россией соглашения о прекращении огня, заключённого при посредничестве Европейского союза 12 августа 2008 года, обязательств по отводу своих войск на линии, существовавшие до начала боевых действий, и обеспечению беспрепятственного доступа для международных механизмов по мониторингу прав человека, таких как Офис Верховного комиссара по правам человека. Согласно заявлению, страны остаются приверженными Международным женевским переговорам (GID)», — говорится в информации, распространённой министерством иностранных дел Грузии.





