Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

США присоединятся к вопросу возвращения украинских детей из РФ


19.08.2025   03:28


Команда США будет подключаться к вопросу возвращения украинских детей из РФ, сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам своей встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"Пункт номер два - это возвращение детей. И первая леди США, и команда США понимают, что будут подключаться к такому важному, болезненному и очень сложному вопросу, как вернуть украинских детей. Разные ситуации, разные кейсы и поэтому разные подходы", - сказал Зеленский во время брифинга в Вашингтоне.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна