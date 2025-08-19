США присоединятся к вопросу возвращения украинских детей из РФ

19.08.2025 03:28





Команда США будет подключаться к вопросу возвращения украинских детей из РФ, сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам своей встречи с президентом США Дональдом Трампом.



"Пункт номер два - это возвращение детей. И первая леди США, и команда США понимают, что будут подключаться к такому важному, болезненному и очень сложному вопросу, как вернуть украинских детей. Разные ситуации, разные кейсы и поэтому разные подходы", - сказал Зеленский во время брифинга в Вашингтоне.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





