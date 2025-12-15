Агентство конкуренции и защите прав потребителей оштрафовало компанию Fresco

Агентство конкуренции и защите прав потребителей Грузии установило факт нарушения ООО «Fresco West Georgia» закона Грузии «О защите прав потребителей».



По информации Агентства конкуренции, в рассматриваемом случае потребителю в торговом объекте была сообщена конкретная цена на момент взвешивания товара, однако при расчёте на кассе он заплатил иную, более высокую стоимость по причине того, что период скидки уже завершился.



«Как поясняет агентство, изменение цены продавцом в момент расчёта на кассе было расценено как вводящая в заблуждение коммерческая практика, нарушающая фундаментальные принципы потребительского права — информированного согласия, разумного ожидания и добросовестности. При этом в случае приобретения большого количества товаров потребитель не имеет возможности самостоятельно проверить срок действия скидки на каждый товар. Такая ситуация существенно повышает риск того, что потребитель не заметит окончание скидки и не осознает, что цена товара, помещённого в корзину, больше не соответствует стоимости, указанной на полке. Решением агентства продавцу было поручено в течение одного месяца восстановить права потребителей и полностью привести торговую политику в соответствие с требованиями закона», — говорится в информации Агентства конкуренции и защите прав потребителей Грузии.





