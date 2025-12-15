Ужесточается законодательство, касающееся вырубки хвойных деревьев

Соответствующие службы Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства усиливают контроль за добычей и транспортировкой хвойных деревьев.



Как указано в информации, распространенной Министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства, Национальное лесное агентство вновь призывает население не уничтожать природные богатства и использовать искусственные новогодние елки.



«Штраф за нарушение порядка добычи, транспортировки и реализации хвойных деревьев в первый раз составляет до 2000 лари, в случае повтора возникает уголовная ответственность. В тоже время, будет произведена оценка ущерба, нанесенного окружающей среде. Штраф и/или лишение свободы на срок от 1 до 3 лет, а в случае незаконной добычи больших объемов хвойных деревьев, если ущерб окружающей среде превышает 3000 лари, наказание составляет лишение свободы на срок от 5 до 7 лет. За каждое выявленное нарушение будут применяться предусмотренные законом санкции», - заявил глава Национального лесного агентства Каха Церцвадзе.



На законных основаниях хвойные деревья можно заготавливать в питомниках, плантациях, приусадебных учасках, а также импортировать.





