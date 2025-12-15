|
Кобахидзе: Грузия решительно осуждает антисемитский террористический акт в Сиднее
15.12.2025 11:45
«Грузия решительно осуждает антисемитское террористическое нападение в Сиднее, целью которого стали члены еврейской общины», — об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе написал в X.
Как отметил премьер, акты антисемитизма подрывают общие ценности.
Мы выражаем искренние соболезнования пострадавшим и раненым и заявляем о солидарности с народом и правительством Австралии. Акты антисемитизма подрывают наши общие ценности, и мы должны решительно противостоять им, где бы они ни происходили», — отметил премьер-министр.
