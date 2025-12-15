Кобахидзе: Грузия решительно осуждает антисемитский террористический акт в Сиднее

«Грузия решительно осуждает антисемитское террористическое нападение в Сиднее, целью которого стали члены еврейской общины», — об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе написал в X.



Как отметил премьер, акты антисемитизма подрывают общие ценности.



