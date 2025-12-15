Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе: Грузия решительно осуждает антисемитский террористический акт в Сиднее


15.12.2025   11:45


«Грузия решительно осуждает антисемитское террористическое нападение в Сиднее, целью которого стали члены еврейской общины», — об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе написал в X.

Как отметил премьер, акты антисемитизма подрывают общие ценности.

«Грузия решительно осуждает антисемитское террористическое нападение в Сиднее, целью которого стали члены еврейской общины, собравшиеся для празднования Хануки.

Мы выражаем искренние соболезнования пострадавшим и раненым и заявляем о солидарности с народом и правительством Австралии. Акты антисемитизма подрывают наши общие ценности, и мы должны решительно противостоять им, где бы они ни происходили», — отметил премьер-министр.


