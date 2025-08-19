Зеленский: Это была лучшая наша встреча с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою последнюю встречу с президентом США Дональдом Трампом "лучшей" и добавил, что лидеры многое обсудили.



"Я бы хотел поблагодарить президента Трампа за эту встречу. Это была лучшая из наших встреч. Это важно. Кроме того, что мы о многом поговорили, длинная беседа в деталях", - сказал Зеленский во время брифинга в Вашингтоне.





