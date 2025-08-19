|
|
|
Зеленский: Это была лучшая наша встреча с Трампом
19.08.2025 03:21
Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою последнюю встречу с президентом США Дональдом Трампом "лучшей" и добавил, что лидеры многое обсудили.
"Я бы хотел поблагодарить президента Трампа за эту встречу. Это была лучшая из наших встреч. Это важно. Кроме того, что мы о многом поговорили, длинная беседа в деталях", - сказал Зеленский во время брифинга в Вашингтоне.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна