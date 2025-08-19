Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Зеленский: Это была лучшая наша встреча с Трампом


19.08.2025   03:21


Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою последнюю встречу с президентом США Дональдом Трампом "лучшей" и добавил, что лидеры многое обсудили.

"Я бы хотел поблагодарить президента Трампа за эту встречу. Это была лучшая из наших встреч. Это важно. Кроме того, что мы о многом поговорили, длинная беседа в деталях", - сказал Зеленский во время брифинга в Вашингтоне.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна