Мерц продолжает настаивать на необходимости перемирия перед следующим этапом переговоров

19.08.2025 03:19





Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц после завершения переговоров с президентом США Дональдом Трампом продолжает настаивать на заключении перемирия между Украиной и РФ как необходимой предпосылке дальнейших переговоров. Об этом Мерц заявил на платформе X в ночь на вторник.



"Сегодня в Вашингтоне состоялась удачная встреча с президентом Трампом, президентом Зеленским и нашими европейскими партнерами, но следующие шаги будут сложнее. Мы должны оказывать давление на Россию. Перед дальнейшими переговорами должно быть заключено перемирие", - написал Мерц на X.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





