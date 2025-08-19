Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Мерц продолжает настаивать на необходимости перемирия перед следующим этапом переговоров


19.08.2025   03:19


Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц после завершения переговоров с президентом США Дональдом Трампом продолжает настаивать на заключении перемирия между Украиной и РФ как необходимой предпосылке дальнейших переговоров. Об этом Мерц заявил на платформе X в ночь на вторник.

"Сегодня в Вашингтоне состоялась удачная встреча с президентом Трампом, президентом Зеленским и нашими европейскими партнерами, но следующие шаги будут сложнее. Мы должны оказывать давление на Россию. Перед дальнейшими переговорами должно быть заключено перемирие", - написал Мерц на X.


