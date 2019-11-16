

Цихелашвили: ласть делает максимум для освобождения врача Важи Гаприндашвили

16.11.2019 22:02





В этих весьма сложных условиях власть делает максимум для защиты безопасности и интересов своих граждан, в данном случае, Важи Гаприндашвили, чтобы он был немедленно освобожден. На данном этапе у нас нет более высокого интереса, - об этом заявила госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили после того, как навестила семью незаконно задержанного оккупационным режимом врача Важи Гаприндашвили.



Госминистр вместе с заместителем министра во делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Тамар Габуния встретилась с супругой и дочерьми Важи Гаприндашвили и предоставила им детальную информацию о работе по всем формальным и неформальным каналам.



«Любое незаконное задержание, разумеется, очень болезненно. Тем более, когда речь идет о враче, человеке, который имеет огромный опыт лечения всех, независимо от этнической принадлежности, в том числе жителей Цхинвальского региона. Разумеется, и другие врачи, его коллеги, которые глубоко обеспокоены в эти дни, не собираются даже из-за этого изменять клятве Гиппократа. Я не исключаю, что любой, кто принимает это решение со стороны оккупационного режима, думает, что этим бросит тень на реферальную программу, осуществляемую Грузией. Конечно, она будет продолжаться. Я также знаю, что у осетин этот факт действительно вызывает большую тревогу. Их достоинство задевает то, что врач незаконно задержан в течение стольких дней», - сказала государственный министр. По ее словам, 9 ноября, как только был задержан Важа Гаприндашвили и распространилась информация об этом, незамедлительно были подключены все соответствующие ведомства – аппарат госминистра, Служба госбезопасности, Министерство иностранных дел. Были информированы сопредседатели Женевских дискуссий, все международные акторы. Неоднократно была задействована «горячая линия».



«Мы видим факт оккупации, мы имеем дело с этим режимом с 2008 года. Очевидно, что ответственность лежит на оккупационном режиме. Это должно быть сказано однозначно. В этих очень сложных обстоятельствах власть делает максимум в первую очередь, для защиты безопасности и интересов своих граждан. В данном случае г-на Важи Гаприндашвили, чтобы он немедленно был освобожден. Более высокого интереса на данном этапе у нас нет. В целом население там в очень сложной ситуации. Как известно, многие нуждаются в медицинской помощи, и Цхинвальский регион фактически стал изолятором. От этого в первую очередь, страдает население Ахалгори. Однако также страдает и осетинское население, проживающее на остальной территории», - заявила Цихелашвили.



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