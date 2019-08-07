

Джонатан Джэногли: Покажем нашу поддержку Грузии

07.08.2019 13:06





Продемонстрируем нашу поддержку суверенитета, территориальной целостности, европейских и евроатлантических устремлений Грузии, — пишет в Twitter британский политик и член Консервативной партии Джонатан Джэногли.



«Прошло 11 лет с момента незаконной оккупации Россией Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии. Продемонстрируем нашу поддержку суверенитету, территориальной целостности, европейским и евроатлантическим устремлениям Грузии», — говорится в заявлении Джонатана Джэногли.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





