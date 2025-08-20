|
Жертвами ДТП на объездной дороге Кобулети-Батуми стали 4 человека, есть пострадавшие
20.08.2025 20:00
В результате ДТП на центральной объездной дороге Кобулети-Батуми четыре человека погибли на месте, трое тяжело пострадали. Пострадавших доставила в клинику бригада скорой медицинской помощи.
По существующей информации, на центральной дороге столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего оба загорелись.
На месте находились сотрудники МВД. Как сообщили «IPN» в ведомстве, расследование ведётся по статье 276 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека).
