Жертвами ДТП на объездной дороге Кобулети-Батуми стали 4 человека, есть пострадавшие

20.08.2025 20:00





В результате ДТП на центральной объездной дороге Кобулети-Батуми четыре человека погибли на месте, трое тяжело пострадали. Пострадавших доставила в клинику бригада скорой медицинской помощи.



По существующей информации, на центральной дороге столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего оба загорелись.



На месте находились сотрудники МВД. Как сообщили «IPN» в ведомстве, расследование ведётся по статье 276 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека).





