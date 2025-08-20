Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Жертвами ДТП на объездной дороге Кобулети-Батуми стали 4 человека, есть пострадавшие


20.08.2025   20:00


В результате ДТП на центральной объездной дороге Кобулети-Батуми четыре человека погибли на месте, трое тяжело пострадали. Пострадавших доставила в клинику бригада скорой медицинской помощи.

По существующей информации, на центральной дороге столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего оба загорелись.

На месте находились сотрудники МВД. Как сообщили «IPN» в ведомстве, расследование ведётся по статье 276 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека).


